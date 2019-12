“Red carpet”: sfilata di moda con gli amici a quattro zampe

ALESSANDRIA - Arte e artigianato, moda e spettacolo insieme, nel centro storico per ricordare in questi giorni di festa, gli “amici a quatto zampe”. CulturAle Costruire Insieme, Cultura Viva e l’assessorato comunale al Welfare Animale organizzano domenica 15 dicembre nella Galleria di via San Lorenzo (l’ex mercato coperto) una sfilata di moda con protagonisti anche gli amici a quattro zampe. Un’autentica occasione da “red carpet” finalizzata a sostenere l’Ata, i canili e il gattile comunale. L’iniziativa, che prenderà il via alle ore 17, prevede la sfilata di abiti appositamente creati per l’occasione dall’Istituto di Moda Professionale di Alessandria, metodo Burgo, di Elena Derro. Oltre alle ragazze, dirette da Cristina Antoni, in passerella ci saranno anche alcune ospiti d’eccezione, modelle speciali che sfileranno con i loro cagnolini.

All’iniziativa prenderanno parte anche alcune realtà aziendali alessandrine, Gioielli dalla Terra di Elisabetta Donadio, Doppio Stile Grazia di Via San Lorenzo, Spaltra di Geromina Benso.

Per l’occasione anche uno spazio dove si potranno acquistare i calendari dell’Ata, copertine e piccoli gioielli per gli amici a quattro zampe.

Sarà presente all’iniziativa lo stilista senegalese Baye Modou Samb, sarto di grande esperienza e co-creatore di Natural-khewal, brand di abbigliamento e accessori che sta conoscendo un buon sviluppo in Italia e in Senegal. Lo stilista, insieme a Nadia Vallese, propone creazioni uniche rigorosamente fatte a mano, mescolando lo stile minimal con tessuti African Wax uniti a cotone grezzo biologico e lino.

L’ingresso alla manifestazione è ad offerta libera a favore dei canili e del gattile di Alessandria.