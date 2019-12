“Piemontesi per sempre”, un viaggio emozionale nel cuore della regione

ALESSANDRIA - Sabato 14 dicembre alle 17 alla Libreria Mondadori (via Trotti angolo via Bergamo) si terrà la presentazione dell’antologia dal titolo Piemontesi per sempre, viaggio emozionale nel cuore del Piemonte a cura di Loredana Cella e Aurora Frola. Interviene Albino Neri del Circolo Provinciale de La Stampa. Partecipano gli autori Lia Tommy e Danilo Arona. Modera Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee e della Biennale d’Arte di Alessandria Omnia.

L’antologia, edita da Stefano Giovinazzo di Edizioni delle Sera, trasporterà i lettori all’interno della Regione, a spiare le bellezze misteriose di un luogo dal patrimonio culturale indiscusso. Ventidue autori dagli occhi innamorati della loro patria sveleranno storie, tradizioni e leggende inedite del panorama che li ha cresciuti. È questa l’idea del volume, un incontro intimo tra la Terra e l’uomo, in un abbraccio che attraversa la vetta del Monviso, la Val di Susa, il Monferrato per poi raggiungere le risaie vercellesi, l’Alessandrino, la sacralità del Santuario di Oropa nel biellese e altro ancora. Un viaggio magico e suggestivo tra prestigi culinari e scoperte di borghi antichi, colato su pagine dal profumo di storia, a ripercorrere le strade di un Piemonte vissuto e toccato da più mani, nell’essenza della sua unicità.

“È un onore ma anche un piacere per me presentare un libro che parla del Piemonte attraverso racconti scritti da chi questo territorio lo abita e lo ama. Un Piemonte visto, vissuto e poi raccontato con il rispetto che solo i figli sanno dare ad un padre, trasmettendo a chi legge grandi emozioni”, commenta Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di idee commenta.