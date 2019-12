Natale in… Castello, tra Babbo Natale, elfi, Frozen e Harry Potter

PIOVERA - Domenica 15 dicembre dalle 10 al Castello di Piovera si terrà la sesta edizione di Natale in... Castello, una giornata di animazione e spettacolo. Trasportati all’interno dell'atmosfera natalizia del Castello, bambini e adulti vivranno una giornata tra elfi, Babbo Natale e i personaggi di Frozen, Harry Potter e draghi, sullo sfondo di luci colorate e profumo di zucchero filato.

Una giornata animata per tutti i bambini: dalle 10 alle 18 sarà aperta la Casa di Babbo Natale, per conoscere Babbo Natale in persona e dove gli elfi aiuteranno a scrivere la letterina. Stesso orario di apertura per Il Villaggio degli elfi, dove giocare e divertirsi. Nelle cantine della Castello è stata allestita una mostra sui draghi e una cantastorie racconterà le avventure di questi personaggi alati. Nell’Orangerie del castello Anna ed Elsa di Frozen e uno shop tutto dedicato a Harry Potter. Le animazioni sono svolte in collaborazione con La Contea del Falcone di Lodi e la Compagnia San Giorgio e Il Drago di Milano. Nel pomeriggio sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale Girotondo di Favole in Hd, con gli attori della compagnia Doppio Esclamativo di Alessandria.

Ingresso alla manifestazione: 10 euro adulti, 5 euro bambini fino a 12 anni (gratis 0 – 5 anni). Tutte le attività all’interno sono gratuite ad eccezione del Babbo Bus e dello spettacolo.

È possibile acquistare la prevendita sul sito.