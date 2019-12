"La montagna è come il judo, dona il giusto equilibrio"

CARREGA LIGURE — Ha fatto la storia del judo in Italia e, dopo anni di lavoro e impegno sportivo a Milano, ha scelto di vivere in Val Borbera, a Vegni, anche se per “soli” sei mesi l'anno. Ottavio Beretta, maestro 7 dan, a Vegni dice di trovato il giusto equilibrio per lo spirito e il corpo, un po' come nella disciplina sportiva orientale. Ma ha trovato anche una accoglienza straordinaria. “Dopo quarant'anni che vengo in Val Borbera, sono stato nominato cittadino onorario di Carrega (di cui Vegni è una frazione, ndr)”, spiega il maestro che non smette mai, o quasi, i panni di guida sportiva: “anche in estate, organizzo sempre attività che coinvolgono i bambini e le persone del paese”.

La sua presenza in Valle non è passata inosservata e al maestro Beretta capita anche di essere coinvolto dal Judo Club Val Borbera, che tiene corsi a Stazzano e Vignole. Per gli atleti del piccolo ma determinato Club è sempre una grande occasione di crescita ospitare e fare lezione con un 7 dan di innegabile esperienza e cultura.

Domenica 15 dicembre, sarà una di quelle occasioni, ma anche di festa. Dalle ore 10, al palazzetto dello sport di Stazzano, il Judo Club organizza infatti la consueta festa di Natale: un po' di allenamento (aperto a tutti) con Ottavio Beretta e gli altri maestri e, al termine, l'arrivo di Babbo Natale e giro pizza per tutti. Una occasione per i judoca di incontrare il maestro e, per gli interessati, di avvicinarsi a questa disciplina.