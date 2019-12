La Lega all'Ambra per opporsi a nuove tasse

ALESSANDRIA - Si chiama No tax day ed è l'iniziativa organizzata dalla Lega, che coinvolge tutt'Italia e, in Piemonte, Torino e Alessandria. Nella nostra città, sabato 14 l'appuntamento sarà alle 10 al cinema Ambra di viale Brigata Ravenna. Previsto l'intervento di parlamentari, tra cui il capogruppo alla Camera, l'alessandrino Riccardo Molinari.

Motivo dell'incontro pubblico, il "fare chiarezza" sulle nuove tasse del Governo e, in particolare, sul Mes, il cosiddetto "decreto salva stati" al quale il partito di Salvini si oppone con decisione.

"Pd e Cinque Stelle ci stanno prendendo in giro - ha detto al "Piccolo" Roberto Molina, segretario cittadino del Carroccio - Gli italiani non ne possono più di questo Governo: prima se ne va a casa, meglio è per tutti".

Lo scorso fine settimana, la Lega aveva promosso una raccolta firme, sempre in opposizione al Mes.