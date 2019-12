Concerto di Natale al Castello

SOLERO - Domenica 15 dicembre alle 17,30 al primo piano del Castello si terrà il Concerto di Natale. Ad esibirsi sarà l’Ensemble Artemusica formato da Michela Maggiolo all’arpa, Ivana Zincone e Nino Cervetto al pianoforte e dal soprano Milena Zammataro. Tutti gli artisti si esibiscono regolarmente in pubblico ottenendo consensi per la capacità interpretative e la varietà dei programmi proposti e hanno repertori diversificati dalla musica sacra a quella da camera, all’operistica. All’attività concertistica affiancano anche quella didattica in istituti di Alessandria e della provincia.

A Solero l’Ensemble proporrà un variegato programma che prevede musiche originali per arpa e pianoforte e brani vocali -strumentali della canzone italiana, di musica da film ed operetta oltre alle tradizionali e celebri musiche natalizie.L’ingresso è libero e gratuito.

La XXI edizione di “Parole, Suoni, Colori” (rassegna di sei concerti promossi dall’ Associazione Artemusica di Alessandria in in collaborazione con enti pubblici e privati e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni ospitanti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) riprenderà dopo Natale con il concerto del Duo Sconcerto, in data ancora da stabilirsi, rimandato a causa del maltempo dello scorso 24 novembre ad Acqui Terme.