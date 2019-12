Tre Martelli e Gianni Coscia per il Concerto di Natale

ALESSANDRIA - Tra sacro e profano, tra cielo e terra, i riti e le tradizioni piemontesi del periodo invernale attraverso le musiche e i canti popolari. In Piemonte il clima delle feste natalizie non era caratterizzato solo dalle molte funzioni religiose ma anche dalle veglie notturne, dalle rappresentazioni di teatro popolare come “Il pastore Gelindo”, dai falò di sapore pagano, dai presepi, dai cibi particolari e da molte altre usanze locali di cui ormai si conserva a stento il ricordo.

Il Concerto di Natale dei Tre Martelli di domenica 15 dicembre sarà un tuffo in quell'atmosfera da compiersi come rito augurale secondo una tradizione che il gruppo piemontese rinnova dal 1978. Inoltre a caratterizzare l'edizione di quest'anno ci sarà la partecipazione straordinaria del maestro Gianni Coscia, un vero e proprio “regalo di Natale” per i musicisti che suoneranno insieme a lui e per il pubblico che vorrà partecipare.

Il concerto si terrà alle 17 al Teatro Ambra in viale Brigata Ravenna 8.

Ingresso 10 euro. Informazioni e prevendita: 0131 252079 - segreteria@dlfal.it.