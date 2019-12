Gli auguri di Natale? Con il maxi cruciverba in dialetto

POZZOLO FORMIGARO — Un modo originale per farsi gli auguri di Natale: un grande cruciverba in dialetto, da risolvere tutti insieme. Lo propone l’associazione “La Frascheta” di Pozzolo Formigaro domani sera, venerdì 13 dicembre alle 21, nella sala dell’ex asilo Raggio, in vicolo Palestro.

Animatore dell’evento è Aldo Leardi, cultore delle tradizioni locali e animatore della pagina Facebook “Salviamo il dialetto pozzolese”. Con lui condurranno la serata Franco Volpini, che racconterà aneddoti spiritosi legati a fatti e personaggi del paese, e Maurizia Cibrelli, nel ruolo dell’inflessibile giudice. Il pubblico presente sarà invitato a trovare le risposte per le definizioni di un cruciverba composto da vocaboli di uso frequente, per i quali si darà anche la versione tradotta in italiano. Sono previsti, come d’abitudine, premi di carattere natalizio per i più bravi e, al termine, tutti saranno invitati alla bicchierata per lo scambio di auguri.

«Crediamo che questo appuntamento sia il modo migliore per onorare la tradizione di ritrovarsi con il giusto buonumore, nel momento delle feste più sentite – commenta Annalisa Micone, presidente della Frascheta – L’ingresso è libero e non è necessario conoscere il dialetto per giocare al cruciverba. Si concluderà così un anno denso di appuntamenti culturali e siamo già al lavoro per organizzare il calendario del 2020, con proposte sempre nuove e coinvolgenti».

La serata fa parte delle manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale, dal titolo “Luci di Natale”. Alla realizzazione della serata hanno contribuito le aziende Italvalv di Basaluzzo e Tomato Farm di Pozzolo.