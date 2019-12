“Storie di fotografia”: 5 fotografe e 5 fotografie

ALESSANDRIA - Una panoramica su come 5 fotografe interpretano la loro personalissima "visione fotografica". Mercoledì 11 dicembre dalle 20.30 alle 22 nello studio di Daniele Robotti al 2° piano di via San Lorenzo 107 continuano le Serate di Fotografia in compagnia di 6 fotografe alessandrine, tutte con un approccio originale nel fare una fotografia mai scontata.

Le sei autrici presenteranno cinque immagini dai loro progetti, che verranno commentate da Daniele Robotti e condivise con il pubblico.