Si ferma anche Gilli, per 40 giorni. Operato Cambiaso

Adesso è davvero emergenza anche in difesa. Per un mese e mezzo Scazzola non avrà neppure Filippo Gilli, già assente a Crema. Gli esami a cui è stato sottoposto l'esterno destro di proprietà Toro hanno evidenziato, come spiegato nella nota della società grigia, "un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale". tempi di guarigione indicati in 40 giorni, dunque, di fatto alla fine del mese di gennaio.

Oggi, all'Humanitas di Milano, è stato operato Andrea Cambiaso: perfettamente riuscito l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Al giocatore gli auguri di società, compagni e tifosi. Su di lui che, come noto, è di proprietà Genoa, l'interessamento, concreto, della Juventus.

Contro la Pro Vercelli scelte obbligate nel reparto arretrato, visto che anche Cleur, squalificato, è indisponibile.