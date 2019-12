Saldi invernali: si inizia il 4 gennaio

ALESSANDRIA - Le vendite di fine stagione per l’anno 2020 possono essere effettuate solamente dal 4 gennaio al 29 febbraio e dal 4 luglio al 29 agosto. L’inizio delle vendite deve essere comunicato con l’affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell’esercente di una cartello di informazione per il pubblico. Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico. Le pubblicità relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore.Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate come da comunicazione presentata al Comune e l’indicazione della durata della vendita. Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata.

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi (invernali a partire dal 4 dicembre 2019 e fino al 3 gennaio 2020, estivi a partire dal 4 giugno e fino al 3 luglio) sono vietate le vendite promozionali di articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.