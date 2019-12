ALESSANDRIA - Pe I Mercoledì del Conservatorio, l'11 dicembre all'Auditorium Pittaluga di via Parma 1 si terrà il concerto Note d’arpa su Leonardo. Dopo l'IntroAllievi con il Duo Osmosi (Gloria Passoni e Lorenzo Cucco, sassofono contralto) con musiche di Paul Hindemith Sara Terzano proporrà un concerto d’arpa esplorativo con proiezione d’immagini alla scoperta di Leonardo da Vinci musicista e inventore di strumenti musicali, tra estro, arte e scienza. Sara Terzano, arpista e compositrice, racconta in musica un lato poco conosciuto del poliedrico artista del Rinascimento celebrato in tutto il mondo come genio universale. A corollario del concerto saranno proiettate le immagini delle opere di Leonardo Da Vinci legate al tema della musica e della scenografia, indagando anche l’ispirazione tratta dalla natura e dal paesaggio e la capacità di tradurre in segni e suoni i ritratti dei personaggi dell’epoca. Musiche di Anonimi del XII e XVI secolo, Gabriel Fauré, François Joseph Naderman, Felix Godefroid, Nino Rota, Sara Terzano.