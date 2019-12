Natale al mercato coperto di Campagna Amica: regali a km 0

ALESSANDRIA -Le spese per i regali e le idee per imbandire le tavole a festa per i menù di pranzi e cenoni di Natale sono al centro dell’attenzione. Nel mercato coperto di Campagna Amica di via Guasco sono in programma iniziative “ad hoc” con le specialità da mettere sotto l’albero o per preparare piatti esclusivi per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. E, soprattutto, cesti natalizi per tutti i gusti e tutte le tasche realizzati a seconda delle esigenze dei consumatori con i prodotti inimitabili del territorio. Sarà possibile scegliere tra il meglio del patrimonio agroalimentare locale e chiedere consigli. Tre formati per tre fasce di prezzo.

“Le idee non mancano ai nostri produttori. Informare e suggerire i giusti prodotti ai cittadini è per noi una priorità. Proprio per questo la tendenza è verso la personalizzazione con cesti fai da te, magari a tema, per esaudire le loro richieste, penso ai vegani o ai vegetariani. – affermano il presidente e il direttore di Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo – La migliore garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati è quella della presenza personale del produttore agricolo che può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione e sui metodi utilizzati. Cibi locali a chilometri zero che non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza. Garanzia di genuinità, freschezza e convenienza”.