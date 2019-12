Palacima: Supereroi acrobatici e big match di volley femminile

ALESSANDRIA - Una domenica – quella del 15 dicembre – che unisce lo sport, lo spettacolo, la solidarietà e il sociale. Dal tetto del Palazzetto dello Sport di Alessandria Spiderman, Superman, Batman, Ironman e Capitan America si caleranno con delle funi, incoraggiando i bambini ad avere fiducia in se stessi per affrontare qualsiasi avversità. Sono i Supereroi di EdiliziAcrobatica con un progetto contro ogni forma di disagio giovanile. Un modo originale per parlare ai più piccoli di bullismo, attraverso storie raccolte nella collana di libri Osm Kids, “che viene portata in giro per l’Italia, negli ospedali pediatrici proprio da questo progetto di EdiliziAcrobatica” come hanno spiegato Fabrizio Congiu e Alessia Realdon.

Alessandria Volley

Per divulgare ‘saggi consigli’ è stata scelta una giornata di sport: grazie all’Alessandria Volley alle 16.30 il Palacima sarà il terreno di gioco del big match di campionato dell’Under 18 femminile che vedrà opposte le ragazze dell’Alessandria Evo Volley Papillo Ascensori e l’Acqui Araldica Rombi Escavazioni. “La nostra società è sempre molto presente sul territorio e lo è soprattutto quando è necessario fare squadra per affrontare le emergenze – sono le parole del presidente dell’Alessandria Volley, Mauro Bernagozzi – L’appuntamento di domenica guarda a diverse realtà, fornendo un aiuto alle associazione sportive maggiormente colpite dalle recenti alluvioni, e un supporto verso quelle problematiche cui le famiglie devono far fronte per superare disagi che possono avere ripercussioni importanti sulla crescita psicofisica dei ragazzi”. La raccolta fondi – già iniziata - si concluderà proprio domenica in occasione di questa giornata/evento.

Saranno presenti anche gli sponsor di alcune delle squadre di volley, per un pomeriggio all’insegna della condivisione dei valori: Alegas, Fielmann, InChiaro e Spaltra l’Altra Spa. Oltre che all’Unicef, che ha aderito all'iniziativa. Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale: “Sport, solidarietà e attenzione alla qualità educativa dei giovani: un connubio perfetto a cui gli alessandrini sapranno rispondere numerosi, apprezzando uno show di acrobazie, che non è solito vedere” sono state le parole degli assessori Ciccaglioni, Barosini e Straneo.