Disit, un balzo verso il futuro sostenibile

ALESSANDRIA - Il Disit (Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica), fiore all’occhiello per Alessandria e per l’Università del Piemonte Orientale (Upo) per l’attività didattica e di ricerca, ha deciso di scendere in campo sulla tematica attuale della tutela dell’ambiente e delle risorse.

È infatti recentissima la costituzione del Centro interdipartimentale sulla sostenibilità, promosso da alcuni suoi docenti e destinato a costituire un importante fatto di collaborazione con aziende ed enti locali e ad aprire nuovi orizzonti a livello internazionale.

"L’iniziativa - spiega il direttore del Disit, Leonardo Marchese - nasce dall’importanza sociale della tematica, dalla constatazione che è un periodo in cui è cresciuta molto la sensibilità sui problemi che riguardano lo sviluppo sostenibile con la difesa e la protezione dell’ambiente. C’è una spinta che arriva anche e soprattutto dai giovani".