Cuspo Rugby: vittoria e momentanea testa della classifica

RUGBY - Gli Aironi sapevano di scendere in campo contro un avversario temibile, ma mai come questa volta hanno faticato a portare a casa il risultato, per come la partita si era avviata. Dopo 10 minuti il Valtanaro rimaneva subito con l’uomo in meno per un cartellino rosso per fallo di reazione. Quattordici contro quindici in campo, sembrava un match in discesa, e invece i cuneesi sono stati più tosti del previsto, tanto che il primo tempo si era concluso zero a zero.

“Abbiamo faticato più del previsto e non c’è stata quella determinazione tanto lodata nelle scorse partite”, commenta il Direttore Tecnico, Lorenzo Nosenzo: “La condizione atletica c’è, manca la costante caparbietà nell’interpretare la partita”.

Nel secondo tempo il Cuspo va pure in svantaggio: “Per più d un tempo e mezzo non siamo riusciti a concretizzare la superiorità numerica”, recrimina il Direttore Sportivo, Giancarlo Casarin, “Alla fine abbiamo recuperato la partita con due mete, una solo trasformata, e un calcio di punizione”.

Partita a doppia faccia: “Positiva per il risultato ma per quanto riguarda l'atteggiamento e il carattere non ci siamo. Un passo indietro dalla scorsa partita”.

“Gioco e grinta sono mancate entrambe”, chiosa il coach, Dario Piccinin, pronto a bacchettare i suoi ragazzi perché con l’espulsione pensavano già di averla vinta: “Non siamo stati brillanti, complice anche il terreno poco agevole. Oggi abbiamo imparato una buona lezione di umiltà di cui dobbiamo far tesoro”.



I ragazzi del Cuspo tornano così a casa vittorioso ma consapevoli che nessun avversario sia da sottovalutare.

Raggruppamento Under 6-8-10 a Cogoleto (Ge)

Giornata di festa all’insegna dello sport e del divertimento per tanto ragazzi della Rugby Academy che si sono presentati puntuali al raggruppamento genovese. Oltre ai padroni di casa del Cogoleto, le squadre Cuspo si sono scontrate con quelle del forte Cus Genova e del Savona Rugby.

In ogni caso la trasferta è stata vista in modo molto positivo dai tecnici Giovanni Guazzotti e Simone Andreetto: "Trasferta molto positiva per l’intesa tra i piccoli atleti sempre più evidente. I ragazzi sono stati leggermente sotto tono, ma comunque si sta portando avanti il lavoro fatto nelle settimane precedenti. Aumenta il gioco di squadra e finalmente si sta creando un buon gruppo. E’ sempre positivo confrontarsi con realtà più rodate”.