"I soldi ci sono, servono i progetti"

ALESSANDRIA - Il ministro per le Infrastrutture, Paola Demicheli, ha incontrato questa mattina in Provincia, insieme al presidente della Regione Alberto Cirio, i sindaci dei paesi colpiti dal maltempo.

L'esponente del governo ha rassicurato i primi cittadini - "la cifra per le somme urgenze sarà pari al 100 per cento delle ordinanze che arriveranno in Consiglio dei ministri" - ma ha anche chiesto "di far elaborare i progetti: spesso, infatti, i soldi ci sono, ma mancano i piani per la ricostruzione".