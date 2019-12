Alessandria Sustainability Lab: le imprese presentano i progetti 2019

ALESSANDRIA - Martedì 10 dicembre alle 14.30 nella sede di Camera di Commercio, si svolgerà il Forum conclusivo delle attività 2019 di Alessandria Sustainability Lab, il network-laboratorio di imprese del territorio alessandrine impegnate a promuovere attività di confronto, dialogo e co-progettazione su temi di sostenibilità d’impresa e in attuazione dell’Agenda 2030 Onu e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il Laboratorio, al suo secondo anno di attività, è composto attualmente da 8 imprese di varie dimensioni e di vari settori industriali: Amag spa, Aps srl, Cedacri Group spa, Centrale del Latte, Gruppo Franzosi, Ppg Industries Italia spa, Roquette Italia spa, SandenVendo spa.

Le aziende aderenti hanno svolto 4 workshop laboratoriali tra aprile e ottobre di quest'anno, per approfondire nuove sfide di innovazione sostenibile, confrontare pratiche gestionali di sostenibilità d’impresa e progettare interventi in partenariato rivolti a dipendenti e interlocutori esterni. Le attività del Laboratorio sono coordinate e facilitate dalla società Focus Lab ed hanno il patrocinio della Camera di commercio di Alessandria, di UnionCamere-Csr Piemonte e di Confindustria Alessandria.

Nel corso del 2019, le attività laboratoriali di co-progettazione, hanno condotto le aziende aderenti a sviluppare progetti concreti di Sostenibilità / Responsabilità Sociale d’impresa in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Onu, che sono stati in parte avviati e in parte realizzati nel corso del 2019.

Il supporto economico da parte di quattro aziende del Laboratorio dell’iniziativa Marty & Kira GotoRome promossa dal Centro Antiviolenza Me.Dea ha previsto un percorso lungo la Via Francigena con consegna al Centro Antiviolenza di Roma di frasi/firme contro la violenza sulle donne raccolte lungo il percorso.

Sul tema del supporto al territorio sono state condivise due azioni complementari che saranno presto avviate: la creazione di un percorso benessere attrezzato e accessibile ai disabili nell’area esterna della Parrocchia dell’Annunziata, aperto al pubblico e collegato all’anello ciclo-pedonale Ponte Tiziano-Ponte Meier e la collaborazione ai lavori di sistemazione di piazza Don Soria, mediante la messa a disposizione di giochi, panchine, staccionata, tappeti antishock, vernici e manodopera. Sempre in tema di Community Engagement è stata realizzata una adesione congiunta a “Fabbriche Aperte”. L’edizione 2019, gemellata con il Festival della Tecnologia si è svolta l'8 e il 9 novembre e ha visto la partecipazione di varie aziende del Laboratorio. Sul fronte della sostenibilità ambientale, è in avvio un percorso di comunicazione coordinata “Green Office” mediante infografiche utili a sensibilizzare i dipendenti su comportamenti responsabili “green”. Sono state in particolare diffuse infografiche sui temi del risparmio energetico e riduzione del consumo di materiali. Nell’ambito del tema Employee Engagement per il benessere dei dipendenti, le aziende del Lab hanno promosso visite mediche in azienda, ciascuna secondo esigenze e sensibilità proprie. Tra queste: visite cardiologiche e dermatologiche, prevenzione polmonare con spirometria e visita su tema diabete, campagne di vaccinazione.

Il Forum del 10 dicembre vedrà una prima parte in cui saranno presentate nel dettaglio queste esperienze da parte delle imprese protagoniste. A seguire, saranno ospitate le testimonianze esterne di Medea Onlus, con Marty e Kira e di Eticlab. Nella seconda parte si svolgerà una tavola rotonda intersettoriale di confronto sul ruolo delle partnership e sul contributo dei vari stakeholders locali per l’Agenda 2030.

Sono stati invitati a portare il loro contributo Federica Moschini, responsabile Csr di Confindustria Alessandria, Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio di Alessandria, Cesare Rossini, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Grace De Girolamo di Csr Piemonte e UnionCamere Piemonte.