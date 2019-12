Impresa Alessandria: Monza battuto e sorpassato

Vendetta doppia: per il ko alla prima di andata e, anche, per la prima squadra, battuta dopo aver dominato per 70 minuti. A Monza questa volta fa festa l'Alessandria, con la Berretti, che batte in rimonta i padroni di casa (2-1) e mette la freccia, ora con il podio più vicino.

Meglio di così non poteva iniziare il girone di ritorno, "con una grande prestazione di tutta la squadra. Sicuramente la partita più bella, in cui il punteggio sta anche stretto per le occasioni create - sottolinea l'allenatore Fabio Rebuffi - Bravi, tutti, anche a reagire subito allo svantaggio e a contenere la pressione del Monza a inizio secondo tempo".

Padroni di casa in gol al 21' con Longo, ma la risposta alessandrina è decisa, al 38' Poppa pareggia e prima dell'intervallo i Grigi potrebbero raddoppiare.

Al rientro in campo brianzoli spavaldi, ma ben contrastati e al 10' Macchioni segna il 2-1. Da quel momento dominio alessandrino e almeno ancora un paio di occasioni per chiudere la gara. "Un risultato che ci dà ancora più fiducia e convinzione - insiste Rebuffi - . Ci piacerebbe chiudere il 2019, sabato prossimo in casa con il Novara, allungando la striscia positiva"

ALESSANDRIA: Marietta, Nani (22'st Comoreanu), Macchioni, Clerici, Facelli, Filip, Zeggio, Baldizzone (35'pt Marchesi), Andriolo (33'st Sidella), Poppa (22'st Bertuca), Ghiozzi (33'st Montagna). All.: Rebuffi