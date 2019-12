Fortitudo vola, soffre e poi chiude: Montecatini ko

Prende il largo, addirittura vola, si fa rimontare, soffre, ma recupera due palloni pesantissimi e vince. Terzo sucesso per Fortitudo Sandara, 73-63 a Montecatini fanalino di coda, ancora a 0, ma con un play da serie A, Meini, Tommei e Mirante. Un quintetto che ha una classifica bugiarda, "ma questo lo sapevamo bene - sottolinea coach Claudio Vandoni - e ci siamo preparati, anche se lavorare in otto per tutta la settimana si fa sentire. Questa partita l'hanno vinta i ragazzi, ma l'ha vinta anche il dottor Romanelli, insieme all'osteopata, perché ci hanno rimesso in piedi tutti gli acciaccati, anche Buldo che, fino all'ultimo sembrava fuori causa. Ho solo dosato Zampogna, per averlo contro Borgosesia e Torrenova".

Alessandria fa la partita fin da subito, 19-11 dopo 10' e 34-24 alla sirena, riportando il vantaggio in doppia cifra, dopo aver subito la rimonta fino al -5. Partenza lanciata dopo la pausa, due bombe per il +16, massimo vantaggio e poi 50-32, +18, ma il break dei toscani nelle fasi centrali, 0-7. li riporta a -11, ma di nuovo distanti dopo 30', 57-41.

Nell'ultimo quarto, però, Tommei trascina i suoi fino al -5, 64-59, con tre bombe, mentre Alessandria fatica a trovare il canestro su azione ma ristabilisce le distanze grazie ai liberi di Sperduto. Nel finale, due palloni rubati, da Gallizzi e Gay, fanno partire il contropiede e Fortitudo si stacca di nuovo, questa volta in maniera netta e definitiva.

"Per come siamo fatti noi dobbiamo difendere e correre molto. Se non lo facciamo, gli avversari ne approfittano e soffriamo oltre il lecito. Oltre al risultato, la nota lieta è il gruppo sempre più solido, i compgani in panchina che 'spingono' quelli in campo e poi esultano".

FORTITUDO SANDARA - MONTECATINI 73-63 (19-11, 34-24, 57-41)

Fortitudo: Gay 1, Bellachioma 3, Lemmi 10, Zampogna 2, Serafini 18, Gallizzi 15, Sperduto 14, Buldo, Pavone 3, Grossholz ne, Sabli ne, Paoli 7. All: Vandoni

Montecatini: Galli 8, Stepanovic 2, Meini 5, Nicoli 11, Mercante 14, Zanini 2, Lepori ne, Cipriani, Sadi Vita 7, Tommei 14. All: Tonfoni