Restyling di via della Vittoria: taglio del nastro

ALESSANDRIA - Un nuovo volto per via San Giacomo della Vittoria con luci a led di ultima generazione e rifacimento della pavimentazione e un nuovo arredo urbano per rendere il centro città, storica ‘culla’ del commercio di vicinato, più attrattiva e accogliente.

La riqualificazione dell’area è stata realizzata con un contributo a fondo perduto di 143 mila euro (pari a circa il 30% dell’intero costo previsto) ottenuto a seguito della approvazione del progetto ‘I percorsi urbani del Commercio’ presentato alla Regione Piemonte nell’anno 2018 e realizzato sulla base delle risultanze emerse dal ‘Tavolo permanente sullo Sviluppo di Politiche di Sostegno al Commercio Alessandrino’ voluto dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione della Camera di Commercio, delle Associazioni di categoria del commercio alessandrino e dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Alessandria.

I lavori effettuati hanno determinato il rifacimento complessivo della pavimentazione di via San Giacomo della Vittoria, l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestini portarifiuti) in particolare nell’area della Chiesa per creare una sorta di ideale punto di ritrovo. È stata, inoltre, sostituita l’illuminazione pubblica con l’inserimento di nuove luci a led. Alcuni interventi hanno anche interessato via San Lorenzo e le vie limitrofe, come ad esempio via Ferrara.

Sono tante le attività che beneficeranno di questo restyling e che si sono attivate per la realizzazione di un evento che le vede protagoniste domenica 8 dicembre, quando sarà idealmente inaugurata la nuova via.

Alle 16.30 l'inaugurazione del restyling con il taglio del nastro (lato Palazzo Comunale), l'accensione dell’albero di Natale collocato sotto il Comune, l'intervento musicale di Alunni e Prof_in_Coro, l'apertura ufficiale dell’esposizione Volgiamo lo sguardo al passato – Testimonianze a cura dell’assessorato comunale al Patrimonio nei locali dell’ex Cinema Galleria in Galleria Guerci e la mostra filatelica 850+1 in via San Giacomo della Vittoria, angolo via Piacenza.

Alle 17.30 la festa per il restyling della via con benedizione presso l’area antistante la Chiesa poi l'esibizione del coro della Polizia di Stato di Alessandria e pillole d'arte a cura del professor Adriano Antonioletti Boratto.

Nel corso della giornata, Lele Gastini e altri artisti locali effettueranno una performance di street-art sui pannelli di cantiere che sono attualmente collocati in via San Giacomo della Vittoria lungo la facciata del Palazzo Comunale.

Tanti gli intrattenimenti organizzati dalle attività della via negli esercizi commerciali presenti. La via sarà allestita con pacchi di Natale, ghirlande di pino e luci natalizie. L’evento sarà anche l'occasione per vedere l’avanzamento del rifacimento della facciata del Palazzo Comunale e per assistere all'accensione dell’albero di Natale posta su piazza della Libertà.

Il programma degli eventi si avvale – oltre al diretto coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale (in particolare l’assessorato ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Comunale e l’assessorato al Commercio e Marketing territoriale) – della fattiva collaborazione di Confcommercio, di Lucetta Rissone Pelizza, coordinatrice dei commercianti della via, del Veteran Car Club Bordino, dell’associazione Spazioidea, del Circolo Filatelico Numismatico Alessandria e del Circolo Provinciale della Stampa.

«Lavorare per creare una programmazione condivisa con i principali soggetti attivi sul territorio, precisare al meglio le migliori politiche di sostegno al commercio alessandrino e finalizzare questo approfondimento alla definizione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di particolare pregio e portata: tutto questo oggi vede una sua concretizzazione – dichiara il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco –. Rivolgo alla comunità alessandrina un invito a partecipare numerosi a questo evento come ideale avvio delle prossime Festività».

«I lavori che abbiamo ultimato – sottolinea Giovanni Barosini, assessore comunale ai Lavori Pubblici e Patrimonio – restituiscono alla città una via rinnovata e resa più bella e attraente».

«Vie ordinate, decorose e piacevoli, con punti di aggregazione, sono il punto di partenza per creare un humus fertile su cui possono prosperare le tante attività presenti. Sono 115 le attività in via San Giacomo della Vittoria a cui oggi va il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso per coordinare questo evento di inaugurazione» ha concluso l’assessore al Commercio e Turismo, Mattia Roggero.