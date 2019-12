ALESSANDRIA - Sabato 7 dicembre alle 17 nella sala conferenze del Museo Etnografico in piazza della Gambarina si terrà la presentazione del libro Destra d'Italia. Una breve storia da Cavour a Salvini di Marco Mensi, a cura del Centro Studi e Ricerche Urbano Rattazzi di Alessandria. Modera Albino Neri.

Destra: una parola che nella storia del nostro paese ha i più diversi significati. Questo libro cerca di riassumere per la prima volta nel panorama editoriale italiano e in forma divulgativa (in base a rigorose letture e ricerche) il ruolo della destra, dei suoi partiti e dei suoi rappresentanti in un secolo e mezzo di vicende politiche. L’autore si sofferma in particolare sulla genesi e sulla storia di movimenti e forze politiche come Futuro e Libertà per l’Italia e il Pdl, che sino ad oggi non sono mai stati studiati ed analizzati con il necessario approfondimento e fornisce una bibliografia di oltre 200 titoli.

L’autore termina il libro analizzando i risultati delle ultime elezioni europee e chiedendosi quale potrà essere il futuro della destra non solo in Italia ma anche nella stessa Europa alla luce dei rigurgiti xenofobi e nazionalisti che hanno contagiato il vecchio Continente.