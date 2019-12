"Aperitivo col Preservativo": serata informativa sull'Aids

ALESSANDRIA - In vista della giornata mondiale contro l'Aids, l'associazione Tessere Le Identità ha promosso con il contributo di Anlaids Sezione Lombarda un momento informativo chiamato Aperitivo col Preservativo. L'importanza dell'evento sta nel suo scopo di divulgazione scientifica su un argomento troppo spesso ignorato.

Sebbene la riduzione delle nuove diagnosi di Hiv che si osserva ormai da anni nella nostra regione si confermi un dato positivo importante, la velocità con cui cala l’incidenza e soprattutto l’elevata quota costante di persone che arrivano tardi alla diagnosi impongono di consolidare e potenziare ulteriormente l’impegno nella lotta all’Hiv. L’infezione prevenibile attraverso l’adozione di comportamenti efficaci nel limitare la sua diffusione, e perciò la sua trasmissione è evitabile. Investire in prevenzione primaria è un intervento prioritario, essenziale e indifferibile.

Una diagnosi tardiva, oltre a ridurre la probabilità per il paziente di un pieno recupero immunologico una volta iniziato il trattamento farmacologico, gioca un ruolo chiave nelle dinamiche di diffusione dell’infezione nella popolazione. È pertanto prioritario promuovere la diagnosi precoce potenziando l’offerta del test Hiv, su tutto il territorio, prevedendo un offerta attiva mirata alle persone che hanno comportamento sessuale a rischio, fanno parte di gruppi con elevata prevalenza di Hiv, presentano specifiche condizioni cliniche.

er la giornata mondiale della lotta contro l'Aids Tessere le Identità propone per venerdì 6 dicembre dalle 19 l’evento “Aperitivo col preservativo” all'Ortozero di piazza Santa Maria di Castello in cui ci sarà, oltre la musica del dj Yatu, la possibilità di fare il test rapido per l'Hiv offerto da Anlaids Sezione Lombarda e la consulenza gratuita e professionale da parte di personale sanitario.