Borgo Rovereto: consegne a domicilio con la Casa di Quartiere

ALESSANDRIA - Fabio Scaltritti della Comunità di San Benedetto al Porto e della Casa di Quartiere e gli assessori Giovanni Barosini e Piervittorio Ciccaglioni presentano il nuovo servizio di consegna a domicilio degli acquisti nei negozi di Borgo Rovereto.

Già oltre 200 i punti vendita coinvolti - non sono compresi quelli che vendono cibi e alimenti cotti - per un'opportunità rivolta "in primis agli stessi commercianti - dice Scaltritti - che sono rimasti stupiti della proposta, che ovviamente è gratuita. E poi agli anziani e alle persone in difficoltà, che hanno magari difficoltà a muoversi o a portare oggetti pesanti".

La sperimentazione andrà avanti fino alla fine di febbraio. "E' un test - conferma Scaltritti - poi chissà...".