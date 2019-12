Perquisizioni in città, il blitz ieri pomeriggio

ALESSANDRIA - Carabinieri in azione ieri, nel tardo pomeriggio, in città. Non si conosce ancora il motivo del blitz, ma non si esclude un sequestro di dr Ha. Quel che è certo è che i Carabinieri di Alessandria hanno effettuato perquisizioni in abitazioni, interessate spalto Gamondio e via Marengo.

Sembra che i militari abbiano effettuato un fermo. L’azione non è passata inosservata agli occhi della cittadinanza.