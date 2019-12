Mercatone, oggi a Roma il vertice sulla cessione dei negozi

SERRAVALLE SCRIVIA — Si terrà oggi 3 dicembre al ministero dello Sviluppo economico il tavolo di crisi sul Mercatone Uno. L'obiettivo è fare il punto sulle offerte presentate per l’acquisizione dei negozi che erano stati rilevati dalla Shernon Holding. La società – subentrata alla Mercatone Uno – è rimasta in piedi solo nove mesi, perché a maggio è stata dichiarata fallita. Così il ministero ha nominato tre nuovi commissari aziendali, che hanno aperto una nuova procedura di vendita. Le offerte arrivate sul tavolo dei commissari lo scorso 31 ottobre sono una dozzina. Per ora tutti i lavoratori sono in cassa integrazione, compresi quelli del punto vendita di Serravalle Scrivia che doveva riaprire ad agosto. Ma il fallimento della Shernon Holding è intervenuto prima.