Il vicino di casa querela per calunnia Giovanni Vincenti

QUARGNENTO - Le dichiarazioni di Giovanni Vincenti (e della moglie) contro alcuni abitanti di Quargnento, paese sconvolto dalla tragedia, hanno provocato una catena di effetti.

Vincenti è l’uomo che ha confessato di aver fatto esplodere la magione per incassare il premio dell’assicurazione.

Ora Giacinto Valinotto, 63 anni, residente in paese e indicato dalla coppia come uno dei ‘sospettati’, ha presentato querela. Ieri mattina il suo legale, avvocato Giuseppe Lanzavecchia, ha depositato gli atti dove si ipotizza il reato di calunnia. Chiede inoltre alla Procura della Repubblica di Alessandria l’acquisizione delle registrazioni di una trasmissione televisiva, in particolare le puntate dell’8 e del 15 novembre.