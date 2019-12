Un poster per la pace, il Lions premia gli alunni di Pozzolo

POZZOLO FORMIGARO — "Il cammino della pace" è il tema che quest'anno ha caratterizzato il service internazionale "Un poster per la pace" organizzato dal Lions Club. Anche le scuole di Pozzolo Formigaro sono state coinvolte: i bambini della scuola elementare hanno proposto i loro elaborati, uno per ogni classe. Sono stati trentotto invece i disegni in concorso realizzati dai ragazzi della scuola media Dante Alighieri, cinque i prescelti che continueranno il cammino con le successive selezioni: sono quelli degli alunni Lara Genta, Davide De Lorenzi, Giada Bettarello e Melissa Caramagna (che lo scorso anno si è aggiudicata il primo premio Distrettuale). Tutti i disegni proposti sono stati esposti alle cantine del castello di Pozzolo. L’impegno di tutti gli studenti è stato premiato dal Club Lions di Pozzolo con la fornitura di materiale didattico da utilizzare nelle rispettive scuole.