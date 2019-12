Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Le offerte di lavoro attive presso il Centro per l'Impiego di Alessandria.

Offerte private

Azienda privata ricerca Aiuto Cucina

Mansioni: la persona si occuperà di prepare i cibi da utilizzare per i vari piatti in programma nel menù ristorante, riordino e pulizia della cucina, conservazione dei cibi secondo normativa vigente. Requisiti :esperienza nella mansione,auto propria per raggiungere il posto di lavoro. Zona di lavoro: 15 Km da Alessandria. Tipologia di inserimento: si propone contratto a tempo determinato con possibile conferma. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice 11925.



Azienda privata ricerca Operatore Web Marketing

Mansioni: la risorsa si occuperà di apprendere lo sviluppo e la gestione di campagne web marketing tramite facebook ads, google adwords, bing ads Requisiti: indispensabile laurea ad indirizzo informatico ed ottima conoscenza di microsoft excel Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: tempo pieno, tirocinio di 6 mesi con indennità mensile di 600 euro. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info@ipink.it indicando nell'oggetto la mansione ricercata "operatore web marketing".



Azienda privata ricerca Verniciatore su legno

Mansioni: la persona si occuperà di carteggiatura, incollaggio, assemblaggio di particolari in legno. verniciatura finale degli articoli. Requisiti :preferibile esperienza in attività manuali, artigianali su manufatti con utilizzo di orbitale ed avvitatore. Disponibilità ad alcune trasferte giornaliere nel nord Italia.Patente b ed auto propria. Zona di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: Si propone inserimento iniziale a tempo determinato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice 11890.



Azienda privata ricerca Aiuto Magazziniere con funzioni impiegatizie

Mansioni: la risorsa si occuperà di apprendere le mansioni di impiegato di magazzino, in particolare le attività riguarderanno la registrazione ordini, bolle, inventario, stock, gestione garanzie. Una parte dell'attività prevederà anche l'aiuto nella sistemazione fisica del magazzino di concessionario auto. Requisiti: età 18/29 anni, diploma di scuola superiore, indispensabile patente b e autonomia negli spostamenti. Si richiede serietà, puntualità e voglia di apprendere. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria, raggiungibile solo con mezzo di trasporto proprio. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con indennità mensile di 600 euro, possibilità di inserimento post tirocinio con contratto di apprendistato. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 11840 o la mansione ricercata "aiuto magazziniere".



Azienda privata ricerca neo diplomato tecnico

Mansioni: la persona si occuperà di revisionare gli autoveicoli dei clienti. Requisiti: diploma tecnico o qualifica professionale triennale Disponibili a svolgere iniziale corso necessario alla mansione di revisore meccanico (Torino). Zona di lavoro: vicinanze Felizzano. Tipologia di inserimento: si proporrà tempo determinato per possibile conferma definitiva. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 11781.



Azienda privata ricerca Installatore di impianti/piscine

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di installatore di impianti idraulici e strutture piscine Requisiti: indispensabile diploma di perito e un anno di esperienza lavorativa certificata in aziende termoidrauliche, oppure Laurea in Ingegneria, Architettura o Fisica. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info@aqueos.it indicando nell'oggetto la mansione ricercata "installatore di impianti/piscine".



Azienda privata ricerca Cuoco esperto per ristorante

Mansioni: si ricerca urgentemente Cuoco esperto /capo partita che si occuperà di lavorare e preparare piatti richiesti dal menù e in accordo con il servizio alla carta, pulizie ed ordine della cucina , secondo la normativa di legge. Requisiti: esperienza almeno biennale nel ruolo, capacità di condurre e collaborare col personale di cucina, auto propria per raggiungere il posto di lavoro. Sede di lavoro: 15 km da Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato e pieno. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, indicando codice offerta numerico 11523 o "cuoco PER RISTORANTE" in oggetto.



Azienda privata ricerca Elettricista

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di elettricista addetto/a installazione, manutenzione impianti elettrici in ambito civile ed industriale Requisiti: la candidatura ideale possiede qualifica professionale in ambito elettrico o esperienza nel settore, età compresa fra i 20 ed i 50 anni, patente b automunito, disponibilità a svolgere straordinari e trasferte, praticità nell’uso di scale e ponteggi. Sede di lavoro: Solero (Al). Tipologia di inserimento: tempo determinato full time della durata di tre mesi con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 Modalità candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum alla mail: info@impiantimoscatelli.it.



Offerte riservate alle categorie protette (per candidarsi a queste offerte è necessario presentarsi personalmente presso il centro impiego, non si accettano candidature via e-mail)

Azienda privata ricerca Operatore/operatrice socio sanitario/a

Collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati (art. 18 L.68/99). Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di operatore/operatrice socio sanitario/a presso un istituto di soggiorno e cura per anziani. Requisiti: domicilio e/o residenza in provincia di Alessandria, qualifica di Operatore Socio Sanitario, patente B e automunito, disponibilità a lavorare nei week-end. Sede di lavoro: Alessandria e Castelferro. Tipologia di inserimento: tempo determinato di 7 mesi in orario part time (21 ore settimanali) Modalità candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno recarsi personalmente entro il 13.12.2019 presso il centro per l'impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura.



Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30. Il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.