Un concerto per finanziare i restauri alla chiesa di Sant'Andrea

NOVI LIGURE — La città di Novi Ligure si mobilita per il restauro del tetto della chiesa di Sant’Andrea, parzialmente lesionato dopo l’alluvione del 21 ottobre scorso. Per restituire alla comunità uno dei gioielli architettonici più preziosi, è già stata organizzata una cena di solidarietà. Domenica 1° dicembre è in programma un concerto, con ingresso a offerta libera, per raccogliere fondi a favore dei lavori di restauro. L’appuntamento è alle 21.00 presso la chiesa di San Nicolò, in via Girardengo. Il concerto inizialmente era stato fissato domenica 24, ma è stato rinviato per l'allerta meteo.

Oltre al coro “Mario Panatero” di Alessandria, che ha fortemente voluto la manifestazione, si esibiranno anche la corale “I polifonici del Marchesato” di Saluzzo e l’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo di cui da molti anni il grande pubblico ha potuto apprezzare la bravura dei suoi elementi grazie al Concerto di Ferragosto che viene trasmesso in diretta tv.

Il programma della serata si presenta molto ambizioso: nella prima parte sarà eseguito il “Requiem in Re Minore, Opera n. 48” di Gabriel Faurè e nella seconda parte ci sarà spazio per “Sunrise Mass”, opera del compositore norvegese Ola Gjeilo; oltre alle compagini musicali, sul palco saliranno anche il soprano Anna Delfino e il baritono Bruno Pestarino. A dirigere sarà il maestro Gianmarco Bosio. La manifestazione è patrocinata dalla città di Novi Ligure, dalla Provincia di Alessandria, dalla Regione Piemonte, dalla Diocesi di Tortona, dal Distretto Lions 108 Ia2, dall’Associazione cori piemontesi e dall’organizzazione no profit Io c’entro, in collaborazione con la pagina Facebook “6 di Novi se…”. All’entrata della Chiesa verrà posizionato uno scivolo che consentirà l’ingresso senza difficoltà anche agli spettatori diversamente abili.