Multe: non bastano le quantità di 'merluzzo e cosce di pollo'

ALESSANDRIA - Piovono multe. Il Comune, Servizio di refezione scolastica, ha sanzionato la cooperativa Solidarietà e Lavoro che gestisce il servizio mensa per le scuole cittadine “per non conformità gravi nelle prestazioni eseguite”. Si tratta di penali, per una somma totale di poco più di 1000 euro, per ‘piatti’ che non rispettano le grammature, ovvero le quantità di cibo. Le multe si riferiscono a tre episodi riscontrati nel mese di novembre in tre diversi plessi scolastici alessandrini e tutte con riferimento al ‘secondo piatto’. Insufficiente grammatura per l’erogazione del “cuore di merluzzo al pomodoro” previsto dal menù per 14 alunni della scuola primaria Zanzi e quantità non sufficiente anche per “coscia di pollo”, piatto previsto per 19 alunni della Morbelli e per altri 12 della Carducci.

Secondo le penali previste nello schema di contratto, l’azienda che si occupa del servizio di refezione scolastica dovrà versare la somma entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Si tratta di multe di 250 euro per ognuno dei tre casi contestati, ai quali vanno aggiunti altri 300 euro per “l’esito negativo delle azioni correttive relative alla non conformità rilevata il 5 novembre, che si è ripetuta pochi giorni dopo, l’8 del mese in un’altra scuola”.