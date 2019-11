Con il Siena la sfida degli ex. Quanti in campo?

Alessandria - Siena è anche la sfida con il record di ex. Sei in tutto, compreso Cristiano Scazzola, sulla panchina dei bianconeri senesi dal novembre 2016 al giugno 2017.

Cinque in campo, ma solo tre disponibili: l'Alessandria non ha ancora Gazzi, mentre torna a disposizione Casarini,il Siena non può schierare Panizzi, arrivato in estate a titolo definitivo dai Grigi, ma fuori causa per un problema muscolare. Al suo posto Migliorelli.

Hanno trascorsi senesi anche Dossena, Cleur e Crisanto, tutti a disponibili.

Da oggi la squadra è tornata ad allenarsi alla Michelin, dopo quasi due settimane a CentoGrigio. Domani mattina la rifinitura.

Prevendita aperta anche ai botteghini dello stadio: domani dalle 15.30 alle 19 (anche per gli abbonati che vogliono utilizzare la promozione "porta due amici allo stadio") e domenica dalle 13.30 alla fine del primo tempo.