Bus più cari: il biglietto da gennaio passa a 1,50 euro

ALESSANDRIA - Aumentano biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico: toccherà prima a mensili, annuali e a tutti gli utenti fidelizzati, che vedranno aggiornare le tariffe domenica 1º dicembre. Saranno quelle deliberate dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese nell’assemblea del 23 ottobre scorso.

«Con questo atto - spiega Amag Mobilità in una nota - l’Agenzia recupera una mancata attuazione di quanto previsto dalla Regione Piemonte dal 2013, cioè l’adeguamento inflattivo automatico di anno in anno a partire dal 2015. Ciò comporta una rivalutazione dei titoli di viaggio che l’Agenzia ha determinato nel 2,86% cumulato per il periodo 2015-2019, a cui attuare gli arrotondamenti previsti dalla legge».

Diversa è la situazione del biglietto di corsa semplice, per il quale la Regione già dal 2013 aveva deliberato che si potesse arrivare “a prevedere una tariffa ordinaria del valore di euro 1,50”: ebbene, lo scatto entrerà in vigore il 1º gennaio 2020.