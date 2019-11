“O soul mio”: l'Italian Organ Trio a Jazzal

ALESSANDRIA – Venerdì 29 novembre alle 21 al Teatro Parvum in via Mazzini 85 si terrà il concerto della rassegna Jazzal 2019 O soul mio con Italian Organ Trio.

Composto da Lorenzo Petrocca alla chitarra, Alberto Marsico all’organo hammond e Tommy Bradascio alla batteria, il trio si è formato nel 2018 e proprio nel loro primo tour, che si è tenuto in Germania nel dicembre del 2018, i tre musicisti hanno voluto fortemente registrare il loro primo cd intitolato O’ Soul Mio. La musica di questo cd rievoca e tributa i grandi gruppi della tradizione organistica della storia del jazz degli anni come Jimmy Smith, Jack McDuff e Don Patterson.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro. Sono previste riduzioni per chi vuole sottoscrivere la tessera di Alessandria Jazz Club e per i govani under 30. Per prenotare, dovete inviare una mail a alessandriajazzclub@libero.it con oggetto “Prenotazione” indicando un nome di riferimento, il numero dei biglietti e delle tessere.

“Jazzal 2019” si svolge grazie al sostegno della Fondazione Social, della Fondazione Crt, della Fondazione Cr Alessandria e rientra nell’ambito del festival diffuso “Piemonte Jazz Festival” e del “Festival Identità e territorio