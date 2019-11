“Formiche”: la stand up comedy di Filippo Giardina

ALESSANDRIA – Filippo Giardina, pioniere della stand up comedy italiana, continua il tour nazionale del suo nono monologo comico Formiche, con l’appuntamento di venerdì 29 novembre al Laboratorio Sociale di via Piave. Da Giulio Andreotti fino a Leo Ferragni, passando per immigrati, gay, donne, nani e stragi di Stato… in questo spettacolo inedito Giardina non risparmia nessuno demolendo tutti i capisaldi della nostra società. Un monologo brillante di pura e autentica satira.

Grazie a uno stile comico di stampo anglosassone, Filippo Giardina è divenuto la figura di riferimento attorno alla quale è nato il movimento della stand up comedy in Italia, fondando nel 2009 a Roma il collettivo Satiriasi Stand Up. Da allora continua il tour dei suoi live calcando i palchi di tutte le regioni d’Italia, producendo in tutto 9 spettacoli con monologhi satirici sempre nuovi. Per la tv ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central It, “Sbandati” su Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3.

Contributo per l’evento: 5 euro + #uptoyou (decidi tu quanto donare in più per assistere allo spettacolo!)

Apertura porte ore 19:30 con aperitivo a buffet, inizio spettacolo ore 21. Per il linguaggio crudo e i temi trattati lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 18 anni.