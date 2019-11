All'Outlet arrivano i giorni del Black Friday

SERRAVALLE SCRIVIA — Il conto alla rovescia è partito. Il Black Friday dello shopping è in arrivo anche all’Outlet di Serravalle Scrivia con promozioni da non farsi sfuggire per inaugurare al meglio la stagione natalizia e per avverare i propri desideri fashion e quelli dei propri cari.

Per quattro giorni, da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre, al Serravalle Designer Outlet si terrà un lungo Black Friday con riduzioni sui prezzi già scontati e numerosi brand aderenti. Diverse le promozioni previste per tutti i visitatori: come Adidas per tutti gli acquisti sport e casual, Brooks Brothers per chi sceglie uno stile classico e Coccinelle per le amanti di borse e accessori.

Più che un Black Friday, dunque, un Black week end, occasione perfetta anche per visitare l’imponente albero di Natale nella piazza Principale (alto più di 30 metri) con al suo interno la magica casa di Babbo Natale. Un imperdibile luogo fiabesco che sorprenderà grandi e piccini grazie a un inedito mix tra virtuale e reale.