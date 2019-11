Orgoglio Grigio e la Nord in campo per i tre pompieri

In campo per aiutare le famiglie dei tre vigili del fuoco morti nella tragedia di Quargnento. Orgoglio Grigio e la Gradinata Nord sono sempre in prima linea: per il tifo, ma anche per la solidarietà. "Già in occasione della trasferta a Monza abbiamo iniziato la raccolta di fondi sui pullman - spiega il presidente di Orgoglio, Luca Laveggio - Abbiamo altri tre appuntamenti per continuare questa iniziatva e realizzare una somma significativa da versare sul conto aperto dall'Associazione Vigili del Fuoco".

Due saranno allo stadio: domenica, in occasione di Alessandria - Siena, alcuni rappresentanti di Orgoglio Grigio saranno in curva nord e nel rettilineo, mentre mercoledì 4, per il recupero Alessandria - Juventus Under 23, saranno in tribuna e nel settore 'poltrone bordocampo'.

Il terzo evento per incrementare la raccolta è la 'Cena di Natale' dell'associazione, lunedì 9 dicembre, alla cascina 'La Scarpetta' a Masio. Per questa serata prenotazioni (35 euro, adesioni entro lunedì 2) ai numeri 3468180319 e 3389065045, con whatspp e sms, e al negozio 'Corner', in via Milano 67.