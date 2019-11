Tutta la provincia si 'allea' per combattere la povertà educativa

ALESSANDRIA - Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ospiterà giovedì 28 novembre, dalle 9 alle 13, una giornata informativa per illustrare i progetti implementati in provincia per contrastare la povertà educativa.

Grazie all’Associazione Cultura e Sviluppo, all’Agenzia di sviluppo Lamoro e alla Fondazione bancaria, in provincia di Alessandria sono stati vinti alcuni bandi per creare attività didattiche, extrascolastiche, laboratori o altre iniziative sperimentali rivolte ai giovani in età scolare, come per esempio l’educazione ‘outdoor’. Le lezioni in classe vengono alternate con attività esterne, per un apprendimento più interattivo e meno monotono.

«È una giornata di informazione sui possibili metodi per contrastare la povertà educativa e permettere a tanti giovani, che versano in condizioni di disagio, di migliorarsi», ha commentato il presidente della Fondazione CrAl, Luciano Mariano.

Durante la mattinata si parlerà di quelle iniziative già attivate con fondi pubblici in quest’anno scolastico, dedicate alla prima infanzia e all’adolescenza: «Progetti premiati proprio perché, capofila il Comune di Alessandria e la Cooperativa Semi di Senape, sono riusciti ad aggregare molte realtà provinciali - enti, scuole, educatori - esempio raro e virtuoso di collaborazione in rete», specifica Alessio Del Sarto, direttore dell’Associazione Cultura e Sviluppo che ha coordinato il tutto.

Tra gli interventi è previsto anche quello dell’assessore regionale alle Politiche della famiglia, Chiara Caucino, la quale farà proprio il punto della situazione a livello piemontese

Il fine del convegno è anche quello di far incontrare i soggetti che su più fronti e a più livelli si occupano di politiche giovanili ed educative sul territorio provinciale.

Il convegno in cui si illustreranno i progetti in atto contro la ‘povertà educativa’ verrà trasmesso anche in diretta streaming sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria www.fondazionecralessandria.it. È necessario accreditarsi preso la segreteria organizzativa (0141.532516 - europa@lamoro.it).

Il programma della giornata prevede interventi del presidente della Fondazione, Luciano Mariano, del prefetto Antonio Apruzzese e dei presidenti di Provincia di Comune di Alessandria, Gianfranco Baldi e Gianfranco Cuttica. Apre la sessione di lavoro il direttore dell’Associazione Cultura e Sviluppo, Alessio Del Sarto. L’appuntamento è rivolto soprattutto agli operatori del settore educativo e di quello scolastico (dall’infanzia a quello accademico), ma anche a tutti coloro i quali hanno a che fare con le politiche giovanili.