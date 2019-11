Pernigotti, ancora un anno di cassa integrazione

NOVI LIGURE — È stata prorogata fino al febbraio 2021 la cassa integrazione per i lavoratori della Pernigotti. Questa mattina sindacati e rappresentanti dell'azienda si sono incontrati al ministero del Lavoro per firmare la proroga dell'ammortizzatore sociale, in scadenza il 5 febbraio 2020. La "cassa" infatti era stata concessa per 12 mesi con la causale della "cessazione aziendale" ma ora, dopo la presentazione del piano industriale avvenuta dieci giorni fa, la prospettiva è invece quella di una ristrutturazione, che prevede per l'azienda la possibilità di accedere a 24 mesi di cassa integrazione. Non è quindi escluso un ulteriore rinnovo di un anno: anche se la speranza, ovviamente, è che non ce ne sia bisogno.