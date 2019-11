La storia: con le stampelle sulla carriola per poter uscire di casa

ALESSANDRIA - Non si può rimandare la visita in ospedale. E, allora, per uscire di casa e superare il cortile allagato, l'uomo con le stampelle fa ricorso a chi può aiutarlo, mettendogli a disposizione una carriola (e braccia), così da poter superare il guado.

Astuti, è martedì mattina e il problema-allagamenti prosegue. La frazione alle porte di Alessandria continua a fare i conti con l'invasione d'acqua, la stessa che ha costretto una donna a star fuori casa e a raggiungere l'abitazione solo dopo essere stata presa in braccio da un volontario della Protezione civile che le consente di "andare a dare da mangiare ai gatti".

Aiuti necessari anche ai bambini che, all'alba, devo fare i conti con il ruscello improvvisato, da superare per potersi recare a scuola.

Storie pressoché ordinarie che diventano straordinarie in una borgata che dovrebbe essere protetta a sufficienza dall'argine e dalla massicciata della ferrovia. Ma, a quanto pare, c'è una falla che impedisce alle barriere di proteggere a sufficienza...