Trofeo Memorial ‘Pietro Forti’: al Palacima si Balla

ALESSANDRIA - Appuntamento per gli appassionati di ballo quello in programma domenica 24 novembre, organizzato dall’A.S.D. Forti Dance, terza edizione del Trofeo Memorial Pietro Forti, in programma al Palacima di Lungo Tanaro San Martino. Si tratta di una competizione nazionale di danza sportiva - Gara Open, alla quale potranno partecipare tutte le organizzazioni di ballo, purché in regola con il tesseramento.

In programma esibizioni di tutte le categorie, discipline di danza e classi (come da regolamenti Anmb - Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta) e anche team dance, jazz e ballo sociale. L’evento vuole essere un omaggio alla memoria di Pietro Forti e al suo impegno per la diffusione del ballo.