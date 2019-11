Maltempo: Bormida oltre il livello di guardia

ALESSANDRIA - ORE 12.09 - Ancora allagamenti a Spinetta.

ORE 11.53 - Dario Pittera è il titolare del bar Al Caffè, all'inizio di via Roma, a Novi Ligure. E' stato tra i primi a soccorrere la famiglia che era nell'auto sulla quale si è abbattuto un albero, in corso Marenco.

"Un cliente - racconta Piettera - stava uscendo dal locale quando ha visto la scena. Siamo subito intervenuti, io e il mio collaboratore. Tutti e tre abbiamo spostato i rami per consentire al guidatore di uscire. La moglie e la bambina, che erano sul sedile anteriore, sono state liberate dai vigili del fuoco". Sul posto è accorso anche personale del 118. Madre e figlia sono state portate all'ospedale San Giacomo, ma solo per precauzione. Le loro condizioni di salute sono buone.

ORE 11.42 - Lo Scrivia a Guazzora ha superato il livello di guardia.

Ore 11.29 - Chiusa la Sp 77 tra Felizzano e Fubine per allagamenti. Nell'Acquese, invece, chiuse la Sp 334 da km Acqui Terme a Cartosio, la Sp 456 da Acqui Terme a Ricaldone e la Sp 205 nel Comune di Cassinelle.

ORE 11.28 - La situazione tra Quargnento e Astuti.

ORE 11.25 - Un grosso albero è caduto su un'auto a Novi Ligure: mamma e bimba stanno bene.

ORE 11.18 - Apertura della diga di Spigno.

ORE 11.09 - Arpa segnala che il fiume Bormida, ad Alessandria, ha superato il livello di guardia fissato a 5,70 metri.

ORE 10.59 - Aggiornamento dalla Regione Piemonte: secondo i dati Arpa, nelle ultime ore si sono registrate intense precipitazioni sulla fascia pedemontana e sul settore appenninico con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria. Nevicate intorno intorno ai 20-30 cm sull’arco alpino dal Cuneese al Verbano sopra i 1.200 metri.

Le precipitazioni delle ultime ore hanno determinato un incremento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d’acqua del reticolo secondario, con interessamento del principale, con raggiungimento della soglia di guardia per i torrenti Erro e Orba, che è esondato a Predosa.

Nelle prossime ore sono attese ancora piogge intense e diffuse su tutta la regione, in particolare sull’Astigiano, sull’Alessandrino e Cuneese orientale. Previsti inoltre un incremento delle precipitazioni anche nel Verbano, nell’alto Novarese, Vercellese e Torinese.

Si attendono aumenti repentini significati dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore sud-occidentale, anche con superamenti delle soglie di pericolo. Dal pomeriggio, la persistenza delle piogge determinerà incrementi dei corsi d’acqua anche sul reticolo idrografico del settore nord-occidentale.

Sono state aperte le Sale operative provinciali della Città metropolitana di Torino, di Cuneo, Alessandria, Biella, Asti.

Nell’Alessandrino 18 Comuni hanno attivato il Centro operativo misto (Com): Alessandria, Cerrina, Novi Ligure, Bosio, Acqui Terme, Cassine, Arquata Scrivia, Ovada, Castellazzo Bormida, Casale Monferrato, Frassinetto Po, Ozzano, Castelnuovo Scrivia, Balzola, Valenza, Felizzano, Piovera, Tortona.

ORE 10.56 - Viabilità: nel Comune di Acqui Terme chiusa per frana strada comunale dei Botti in località Preli; riaperta, invece, la Sp 185 tra Ovada e Rocca Grimalda dal km 26.800 al km 28.300.

ORE 10.48 - Sulla Sp 179 da Predosa a Basaluzzo chiusura del ponte sul torrente Orba.

ORE 10.19 - Livello dell'Orba in crescita negli ultimi minuti e misurato a 3.80 metri nell'area accanto a via lung'Orba in prossimità dell'impresa Vezzani e del ponte per il Borgo e la provinciale 185 Ovada - Rocca. Interrotta la strada che da Regione Carlovini porta verso la frazione di Grillano per una frana che blocca il passaggio.

ORE 9.57 - Nuove foto da Spinetta.

ORE 9.52 - Altre strade chiuse per allagamenti: Sp 246 tra Alessandria e Oviglio dal km 2 al km 6+200. Riaperta dopo una breve chiusura dal km 26.800 al km 28.300la Sp 185 tra Ovada e Rocca Grimalda. Chiusa anche la Sp 192 tra Sezzadio e Mantovana.

ORE 9.46 - Il Bormida ora è a un'altezza di 5,20 metri: il primo livello di allarme è fissato a 5,50, il secondo a 7. Con questo ritmo il fiume potrebbe arrivare al secondo livello di allarme nel pomeriggio. Il sindaco ha firmato l'evacuazione delle zone golenali fino a emergenza conclusa. Nuova riunione a mezzogiorno.

ORE 9.34 - Lovassina a Spinetta: piazza delle Scuole.

ORE 9.31 - Il Comune di Alessandria ha disposto l'evacuazione dell'area golenale del fiume Bormida.

ORE 9.21 - L'Orba sta salendo e aumenterà i suoi livelli, pur essendo al momento sotto la soglia e di conseguenza anche il Tanaro e il Bormida potrebbero crescere. Ci sono quantitativi importanti di acqua: 5-10 mm all'ora sull'Appennino e questo è previsto per gran parte dell'evento, mentre in pianura ne scende circa la metà.

La temperatura è alta e in montagna il rischio è lo scioglimento della neve: un fattore da valutare per le prossime ore e che viene costantemente monitorato sull'intero sistema idraulico piemontese.

ORE 9.14 - L'Orba a Basaluzzo e l'Erro a Cartosio hanno raggiunto i livelli di guardia.

ORE 9.06 - Problemi alla viabilità in provincia: chiuse per allagamenti la Sp 98 tra Pontecurone e Viguzzolo, la Strada delle Fontane a Rocca Grimalda, la Sp 30 tra Cassine e Strevi e la Sp 207 da Molare fino alle frazioni di San Luca e Olbicella. Anche il calcio si ferma: a livello regionale, dall'Eccellenza alla Terza categoria, rinviati tutti i campionati.

Notte di pioggia in tutta la provincia. La Polizia Municipale segnala la chiusura di via Frugarolo a Litta Parodi per l’esondazione del rio Lovassina, che anche a Spinetta desta già preoccupazione.

A Castellazzo, invece, chiusa strada Trinità da Lungi che collega a Fontanasse.