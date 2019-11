Al Moccagatta non si gioca: niente Juve U23

Rinviata la partita tra Juventus Under 23 e Gozzano, in programma domani al Moccagatta. La decisione è stata adottata al termine della riunione in Prefettura: per gravi motivi di ordine pubblico l'incontro valido per la 16a giornata della serie C slitta a nuova data.

Sul manto erboso del Moccagatta già da ieri sono stati posizionati teloni protettivi.

Anche la partita del campionato Berretti, tra Gozzano e Alessandria, che si sarebbe dovuta disputare oggi, alle 17.30, a Borgomanero, è stata spostata.

Nessuna variazione, invece, per Monza - Alessandria, regolarmente confermata per domani, alle 15, al 'Brianteo'.

Il Monza ha comunicato i 22 convocati: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Brighenti, D'Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Mosti, Scaglia, Armellino, Del Frate, Negro, Rigoni, Marchi, Di Munno, Lepore, Gliozzi, Goffi. Come previsto, non c'è ancora Paletta.