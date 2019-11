Nello spazio per 300 giorni Nespoli si racconta al Museo

NOVI LIGURE — Complessivamente ha vissuto nello spazio per 313 giorni, 2 ore e 36 minuti. E mercoledì 20 novembre sarà a Novi Ligure per parlare della propria esperienza: l’astronauta italiano Paolo Nespoli è stato invitato in città dall’istituto Ciampini-Boccardo, che dall’anno scorso ha varato il programma di iniziative “Spazio alla conoscenza”. Nespoli, che ha partecipato a sette missioni spaziali tra il 2007 e il 2017, sarà alle 14.30 al Museo dei Campionissimi, dove parteciperà a un incontro su “La vita nello spazio”, assieme a Floriana Ferrara (direttrice della Fondazione Ibm Italia) e a Maria Angela Masini, docente all’Università di Alessandria. Moderatore dell’evento sarà il giornalista di “Tutto Scienze”, Antonio Lo Campo.

Prima della conferenza al Museo dei Campionissimi, aperta a tutta la cittadinanza, Nespoli sarà al Ciampini per un incontro riservato agli studenti. L’astronauta sarà anche accompagnato in visita ai laboratori dell’istituto. La giornata è organizzata dall’ingegnere aerospaziale Luigi Bussolino, novese premiato nel 1994 con la Torre d’Oro, e dal Ciampini-Boccardo grazie ai docenti Corrado Campisi, Mauro Bisio e Fernando Robino.