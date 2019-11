Monza più lontano. Ma ai tifosi non interessa

"Il Monza adesso è a +12, ma noi tifosi questo non interessa. Domenica saremo più di 300 al Brianteo". C'è tutta la voglia di vivere la partita più attesa nella frase di uno dei molti sostenitori che ha già prenotato il posto in pullman: sul quarto organizzato da Orgoglio Grigio ce ne sono ancora di liberi, per confermarlo servono 40 adesioni entro domani sera.

Che il quarto posto fosse a rischio per la sosta forzata era anche pronosticabile. Nella 15a giornata non si è giocata neppure Pontedera - Lecco (che potrebbe essere recuperata il 4 dicembre, come Alessandria - Juventus U23) perché, per il maltempo, il sindaco della città toscana ha vietato tutte le manifestazioni anche negli impianti sportivi. Sugli altri campi il primo successo nel calcio professionistico della Pergolettese, 2-1 sull'Albinoleffe. Ben quattro i successi esterni: Pistoiese - Monza 0-1, Como - Pro Vercelli 1-3, Olbia - Novara 1-2, Giana Erminio - Siena 1-2. Tre i pareggi: Renate - Pianese 1-1, Carrarese - Arezzo 2-2, Gozzano - Pro Patria 2-2.

La nuova classifica: Monza 36, Renate 27, Novara, Pontedera e Siena 25, Alessandria e Carrarese 24, Pro Vercelli 21, Juventus U23 20, Albinoleffe, Pro Patria e Pistoiese 19, Como e Arezzo 18, Pianese 17, Gozzano 15, Olbia e Lecco 11, Giana Erminio 9, Pergolettese 8.

I Grigi riprenderanno la preparazione martedì: in gruppo sicuramente Suljic, che anche la scorsa settimana è stato subito reintegrato, perché la botta alla spalla non ha avuto conseguenze, e Scazzola spera di ritrovare anche Casarini a tempo pieno

Oggi in campo tre Under nazionali: l'U15 pareggia con la Giana Erminio, 1-1, rete di Merlo; l'Under 17 cede di misura, 0-1 contro i pari categoria di Gorgonzola. Mentre l'U16 sperimentale chiude 2-2 sul campo del Padova, Mazzucco e Virelli i marcatori.

Buona notizia per Lorenzo Podda, il difensore dell'Under 17: dal 21 al 24 novembre sarà nella rappresentativa del raggruppamento A, a Firenze, dove disputerà il 'Torneo dei gironi'