La magia del Piccolo Principe rivive a teatro con Sassaroli

NOVI LIGURE — Uno spettacolo teatrale gratuito al Giacometti di Novi, tutto dedicato ai bambini: è "Il piccolo principe e io", di e con Federica Sassaroli, che verrà messo in scena oggi, domenica 17 novembre alle 16.00. "Il piccolo principe" non invecchia, anzi l'opera letteraria pubblicata nel 1943 e tradotta in ben 253 lingue in tutto il mondo rivive a teatro in una performance adatta a tutte le età ma rivolta in particolar modo ai più piccoli. Nella versione di Sassaroli, si entra in teatro e il sipario è spalancato, il palco è spoglio, senza scenografia: i nostri occhi vedono solo buio e vuoto, in apparenza.

Ma ecco materializzato il messaggio che Antoine De Saint-Exupèry ha dato nel suo libro senza tempo: «L’essenziale è invisibile agli occhi». In scena una sola attrice farà apparire, con la magia della narrazione e di semplici elementi scenografici, storie e personaggi di una pietra miliare della letteratura. In uno spazio apparentemente vuoto gli spettatori si ritroveranno in bilico tra verità e magia, tra azione ed ascolto, tra comicità e intimità. Le musiche dello spettacolo sono di Matteo Calabrò; movimenti scenici di Marta Molinari; disegni di Eliana e Francesca Gifra.

«Siamo lieti di offrire l'opportunità di avvicinare famiglie e bambini alla fruizione del teatro con la sana leggerezza dell’intrattenimento aderendo ad un progetto che, avviato nel 2018, si svilupperà anche nei prossimi anni per migliorare ulteriormente le risposte ai bisogni educativi della nostra comunità», commenta l’assessore alla Cultura Costanzo Cuccuru.