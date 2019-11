Furti e tentata rapina, tradita da una lacrima sul viso

ALESSANDRIA - Ha commesso due furti e una tentata rapina. A tradirla una lite in famiglia e un tatuaggio, una lacrima sotto l’occhio.

Nei guai una donna, italiana, che abita al Cristo. A lei, difesa dall’avvocato Rosella Monti, sono arrivati i Carabinieri.

I fatti hanno inizio venerdì quando la donna tenta di rubare una borsa all’interno di un centro estetico di via Trotti, ad Alessandria. Prima chiede dei soldi, infastidisce che che sta pagando alla cassa, il risultato è che viene messa in fuga dalla reazione dei presenti. Scappando perde un cellulare. E’ lo stesso rubato a un paziente della clinica Salus. Iniziano le indagini, vengono sentiti testimoni. Poi i Carabinieri intervengono al Cristo, è in atto una lite familiare. La donna ha una contusione alla testa, ma non è il compagno ad averla provocata. Non solo, ha anche un tatuaggio inconfondibile, una lacrima sul viso. Viene riconosciuta. Poi la confessione che permette di ricostruire tutti i fatti, con lei il suo legale. Scatta la denuncia.