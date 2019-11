Carambola tra auto sull'A26 fra Alessandria e Casale

MIRABELLO - Incidente con quattro auto coinvolte verso le 21 questa sera sull'A26, tra Alessandria e Casale, in direzione Gravellona Toce. All'altezza di Mirabello, complice probabilmente la pioggia, la carambola ha coinvolto quattro veicoli: una Renault Megane, una Toyota, una Jaguar e una Ford Fiesta. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Alessandria.

Sei i feriti dell'incidente, nessuno di loro è in gravi condizioni. Tutti sono stati trasportati in pronto soccorso, 5 in codice verde e uno in codice giallo.

Una delle auto, a gpl, è stata tamponata, per fortuna non ci sono stati scoppi.

Il traffico, seppur rallentato, non è bloccato. In questi minuti si stanno rimuovendo i mezzi coinvolti.