In biblioteca bambole, libri, e cappelli

ALESSANDRIA - Intrecci di Feltro, Bambole e Cappelli raccontano è il titolo dell'appuntamento nelle Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” che si terrà venerdì 15 novembre alle 17,30.

L’iniziativa è organizzata da CulturAle Costruire Insieme in collaborazione con la Città di Alessandria, la Biblioteca Civica ed il bisettimanale Il Piccolo e con la partecipazione di Anfossi Moda Alessandria, Spaltra l’Altra Spa, Spaltra Aps per il Sociale, Ellens Acconciature di Elena Mantello e il contributo di Amag.

Si inizia con Pieranna Bottino, giornalista de Il Piccolo, scrittrice e collezionista di bambole. In occasione dei 100 anni della azienda Lenci (Enrico Scavini deposita a Torino il marchio di fabbrica "Ludus est nobis constanter industria" il cui acronimo è Lenci, proprio nel 1919) produttrice del famoso omonimo “panno” si intreccia con l’ancor più famosa storica azienda alessandrina Borsalino. Pieranna Bottino presenterà il suo libro intitolato Bambole del mondo – Storie e tradizione e una parte della sua preziosa collezione di bambole in panno Lenci, pezzi davvero pregiati che vanno dagli anni 20 al 2000, anno in cui la Lenci chiuse l’attività. Le bambole saranno esposte nelle sale storiche e le copie del libro potranno essere direttamente acquistate dal pubblico.

Al termine avrà luogo nella sala ottagonale della Biblioteca un breve fashion show curato da Cristina Antoni, in omaggio al cappello Borsalino e all’eleganza femminile, nel corso del secolo e nell’attualità.