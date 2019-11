Angela Finocchiaro apre la stagione del Teatro Alessandrino

ALESSANDRIA - Una commedia, una danza, un gioco, una festa. Giovedì 14 novembre alle 21 al Teartro Alessandrino di via Verdi va in scena una Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima, per raccontare con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro. Angela viene assalita da strane creature, un misto tra acrobati, danzatori e spiriti dispettosi, che la circondano, la disarmano, la frullano come fosse un frappè, e soprattutto tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno.

Ho perso il filo, di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli con Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro Larosa, Antonio Lollo, Filippo Pieroni e Alessio Spirito. Coreografie di Hervé Koubi. Scene di Giacomo Andrico. Costumi di Manuela Stucchi. Regia di Cristina Pezzoli.

